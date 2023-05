Dia das Mães deve girar mais de R$ 350 milhões em vendas em Fortaleza

Segunda data mais forte do calendário do comércio, o Dia das Mães deverá movimentar R$ 353 milhões na economia de Fortaleza. A estimativa é de pesquisa sobre o potencial de consumo na data, realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC), da Fecomércio-CE.

O valor representa um crescimento de 2% sobre o registrado em 2022. Conforme o levantamento, o montante representa apenas o que será adquirido com itens de presentes para as mães. O impacto para o setor de serviços (restaurantes, viagens, etc) não está nessa conta.

Pouco mais de 57% dos consumidores devem ir às compras, abaixo do assinalado na data em 2022, quando 59,6% dos entrevistados fizeram compras.

Perfil e presentes mais buscados

O perfil dos filhos que pretendem fazer compras para as mães neste ano é predominantemente masculino (60,8%), com idade até 20 anos (72,4%) e do renda média mensal entre 5 e 10 salários-mínimos (69,4%).

O consumidor pretende gastar, em média, R$ 347 com as compras de presentes.

Os presentes mais buscados são de perfumaria e cosméticos (38%) e roupas e acessórios (37%).

