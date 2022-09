Consumo das classes C e D no Ceará cresce acima da média nacional

Os consumidores das classes C e D do Ceará ampliaram em 9,5% os gastos do mês de julho, em comparação ao de junho. Os dados são da Pesquisa de Hábitos de Consumo da Superdigital, fintech do Grupo Santander focada em inclusão econômica. No País, a elevação foi de 8% no mesmo período.

O levantamento é realizado mensalmente e tem o intuito de traçar o perfil do consumidor das classes de menor poder aquisitivo.

O consumo no Ceará observou o crescimento nos setores de Automóveis e Veículos (21%), Prestadores de Serviços (21%), Hotéis e Motéis (19%), Transporte (18%), Diversão e Entretenimento (17%), Supermercado (13%), Lojas de Roupas (9%), Telecomunicação (8%), Combustível (8%), Serviços (6%) e Restaurante (4%).

Entretanto, recuaram os gastos com Companhias Aéreas (-61%), Rede Online (-7%), Lojas de Artigos Diversos (-6%) e Drogaria/Farmácia (-4%).



Luciana Godoy, CEO da Superdigital Brasil, afirma que “o consumo das famílias mostrou uma melhora em julho e esperamos que permaneça nos próximos meses, já que a inflação tem mostrado algum recuo e o pagamento do novo auxílio começou a ser efetuado a partir de agosto”.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil