BTG abre escritório em Fortaleza com foco em clientes com mais de R$ 10 milhões

O BTG Pactual anunciou a abertura de um escritório de Wealth Management em Fortaleza.

A unidade, localizada na Aldeota, integra o plano de expansão do segmento de Private Banking da companhia para o Nordeste, "em linha com o aumento significativo da demanda de clientes com potencial acima de R$ 10 milhões por produtos e serviços financeiros mais sofisticados".

Portfólio

Entre eles, estão gestão de portfólios e planejamento patrimonial, que engloba toda a análise tributária e sucessória para indivíduos e grupos familiares. Para empresas, o banco atua na originação de negócios como concessão de crédito, produtos de tesouraria e investment banking.

Além de Fortaleza, o BTG abrirá também um escritório em Salvador, completando três unidades no Nordeste. Em Recife, já atua desde 2001.

Drance Oliveira segue como Diretor Executivo para a região, a partir de Recife, e acumulará a liderança do escritório do Ceará.

Legenda: Rogério Pessoa é sócio e responsável pela área de Wealth Management do BTG Pactual Foto: Divulgação

Conforme Rogério Pessoa, sócio e responsável pela área de Wealth Management do BTG Pactual, o objetivo é absorver o crescimento do empreendedorismo no Nordeste. “Há um movimento cada vez mais expressivo de empresas da região acessando o mercado de capitais e, com este importante passo, estaremos ainda mais próximos dos nossos clientes”, explica.

