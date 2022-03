Condomínio de luxo será construído em Fortim com bangalôs a partir de R$ 2 milhões

O mercado imobiliário de luxo, que cresceu mesmo durante a pandemia, continua em ebulição no Ceará. Mais um projeto com foco no público de alto poder aquisitivo será construído no Estado. Trata-se de um condomínio de bangalôs em Fortim, no litoral leste.

O empreendimento terá uma área de 40 mil metros quadrados e será erguido na Praia Canoé.

Conforme o projeto, serão 36 bangalôs em duas plantas, com 12 unidades de 297m² e 24 unidades de 225m². Os preços partem de R$ 1.977.576,00.

Cada unidade terá quatro ou cinco vagas de garagem, piscina particular, três ou quatro suítes, varanda gourmet e jardim privativo com mais de 600m².

Foto: Divulgação

O condomínio também contará com estrutura de lazer em espaços comuns, como quadras de tênis, beach tênis, poliesportiva, espaço fitness, espaço para crianças, restaurante, etc.

Conforme a Diagonal, responsável pelo projeto, as obras já foram iniciadas. A entrega está prevista para março de 2024.

Esse condomínio se soma a outros empreendimentos de luxo naquela região. Com investimentos estrangeiros, Fortim já possui um conjunto de hotéis de alto padrão. O turismo no município vem crescendo nos últimos anos.