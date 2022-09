Comércio fechará em todo o Ceará no domingo das eleições, confirma Fecomércio

O Sistema Fecomércio-CE publicou nota, nesta sexta-feira (30), confirmando que o comércio em todo o Ceará deverá permanecer fechado durante o domingo (2), dia das eleições.

A informação foi veiculada após emissão de nota por parte da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Ceará (SRT-CE), segundo a qual serão feriados os dias 2 e 30 de outubro deste ano – datas do 1º e 2º turno do pleito, respectivamente.

Impacto às empresas

"A medida fere, mais uma vez, os empresários de todo o Estado", ressalta a nota da Fecomércio, em alusão aos prejuízos financeiros dos estabelecimentos.

"Por ser considerado feriado nacional, só poderão funcionar no dia do pleito setores essenciais e categorias contempladas em convenções coletivas de trabalho", detalha a entidade.

A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza) e a FCDL (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará) também informaram a esta Coluna que seguirão o encaminhamento da Superintendência Regional do Trabalho.