Com investimento de R$ 18 bi, usina eólica em alto-mar criará 2.800 empregos em Acaraú

O projeto multibilionário para a construção de um parque eólico offshore (com torres em alto-mar) em Acaraú, no litoral oeste do Ceará, pretende dar o pontapé inicial das obras em janeiro de 2024.

Chamado de Complexo Eólico Marinho Dragão do Mar, o empreendimento energético prevê investimentos de R$ 18 bilhões até a fase de operação.

Caso o cronograma avance conforme o presumido, a conclusão das obras se dará em maio de 2026.

Assim como outros projetos de eólica offshore para o Ceará, este encontra-se em processo de aplicação para obtenção da Licença Prévia no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama). O potencial de geração de energia é de 4 GW.

Geração de empregos

Durante a implementação do parque eólico, serão gerados 2.800 empregos diretos e indiretos. Outras 125 oportunidades permanentes serão necessárias para a operação do empreendimento eólico.

Outra novidade é que o projeto do Complexo Dragão do Mar ficará a cargo da Energo, empresa cearense especializada em projetos de energias renováveis.

Adão Linhares Sócio-fundador da Energo “Estamos animados com essa nova realização e agradecidos pela confiança que nossos parceiros depositaram na Energo para esse planejamento, que vai trazer coisas grandiosas para o nosso Ceará. A Energo pretende continuar executando projetos inovadores e de grande porte em todo o Brasil, a partir do sucesso do parque eólico offshore”.

Esse projeto integra uma lista de 11 empreendimentos para produção de energia eólica em alto-mar que estão em processo de licenciamento no Ibama.

LISTA DOS PROJETOS EÓLICOS OFFSHORE NO CEARÁ

Caucaia (BI Energia): 576 MW

Jangada (Neoenergia): 3 GW

Camocim (Camocim Eirelli): 1,2 GW

Dragão do Mar (Energo): 4 GW

Alpha (Alpha Wind Morro Branco): 6 GW

Costa Nordeste (Geradora Eólica Brigadeiro): 3,8 GW

Asa Branca I (Eólica Brasil): 1 GW

Sopros do Ceará (Totalenergies): 3 GW

Projeto Pecém (Shell Brasil): 3 GW

Projeto Colibri (Equinor): 2 GW

Projeto Ibitucatu (Equinor): 2 GW

