Com Hub de Hidrogênio Verde, ZPE Ceará vence prêmio internacional

O projeto do Hub de Hidrogênio Verde garantiu à Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará) dois destaques internacionais na 9ª edição do prêmio Global Free Zones of the Year 2022, da revista fDi Intelligence, publicada pelo jornal britânico Financial Times.

Parte do Complexo do Pecém (CIPP S/A), na Região Metropolitana de Fortaleza, a ZPE Ceará teve duas menções honrosas na premiação, nas categorias “Hidrogênio Verde” e “Aceleração na Adoção de Hidrogênio”. Ano passado, a Free Trade Zone cearense já havia recebido uma menção honrosa na categoria “Digitalização de Serviços”, pelo trabalho do de seu setor operacional com o QR Code.

O projeto do Hub de Hidrogênio Verde é uma estratégia do Governo do Ceará e do Porto de Roterdã em parceria com a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) e a Universidade Federal do Ceará (UFC).

“É com muita honra que recebemos esse reconhecimento da fDi Intelligence, que é referência no setor internacional de zonas francas. A ZPE Ceará tem procurado sempre evoluir e acompanhar as tendências mundiais", comemora o presidente da ZPE Ceará, Eduardo Neves.

O gestor destaca ainda ações de impacto para o futuro econômico e social do nosso Estado, com a criação de um núcleo de ESG na empresa. "O Hidrogênio Verde faz parte de todo um movimento ambiental global, e a ZPE Ceará faz parte disso. O cuidado socioambiental e a inovação fazem parte do nosso DNA”, afirma.

Transição energética

Segundo a empresa, o Hub de Hidrogênio Verde consolida o Ceará como o principal produtor e exportador de H2V do Brasil e contribui com a estratégia global de transição energética e descarbonização da economia com o uso de energias renováveis.

"Até o momento, o Estado já assinou 24 memorandos de entendimentos com multinacionais, além de dois pré-contratos firmados com as empresas Fortescue e AES Brasil, para a implantação de unidades fabris no Hub do Complexo do Pecém, ressaltou a companhia em nota.

A publicação britânica trouxe ainda o comentário do cofundador e CEO do Adrianople Group, Preston Martin, sobre a ZPE Ceará.

Segundo ele, a empresa “está focada na criação de um Hub de Hidrogênio Verde, para incentivar e apoiar empresas na produção e distribuição de combustível de hidrogênio. Sua abordagem ao negócio de hidrogênio combina a incubação para uma indústria verde emergente com a confiabilidade de criar clusters para indústrias integradas horizontal e verticalmente”.

Esforço conjunto

O economista e secretário-executivo de Modernização da Casa Civil do Governo do Ceará, Célio Fernando, também ressaltou as duas menções honrosas da premiação.

“Esse esforço conduzido pelo governo, iniciativa privada e academia já apresenta excelentes resultados. Ter o reconhecimento de uma revista de tamanha importância, descrita no Financial Time, mostra que estamos no caminho certo para uma transição energética justa e inclusiva. Parabéns a todos que estão envolvidos na construção desse novo Ceará”, disse.

Além da ZPE Ceará,foram citadas no prêmio iniciativas da Tailândia, Espanha, África do Sul, China, Gabão, Sri Lanka, Polônia, Lituânia, Malásia, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido.