Com fábrica no Ceará, gigante das embalagens anuncia fusão e nova empresa de US$ 32 bi

A multinacional Smurfit Kappa formalizou fusão com a WestRock, formando a Smurfit Westrock, maior player no mercado global de embalagens de papel.

A nova gigante do setor tem presença no Ceará, com uma fábrica em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), recentemente inaugurada após um investimento de R$ 170 milhões.

Com mais de 500 operações de conversão e 63 fábricas, a nova empresa nasce com US$ 32 bilhões de faturamento, combinando a Smurfit Kappa, líder do mercado na Europa, e a WestRock, um dos principais fornecedores da América do Norte.

Atuação no Brasil

No Brasil, a fusão triplica a capacidade de produção de papel e dobra a de papelão, integrando um time com cerca de 5 mil colaboradores. A empresa também passa a estar presente em seis estados (Ceará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais) brasileiros, contando com seis máquinas de produção de papel e dez unidades de conversão, além de 54 mil hectares de floresta.

Nacionalmente, a nova companhia será liderada por Manuel Alcalá, CEO da Smurfit Westrock. "Com a união de duas grandes empresas formaremos a principal empresa de embalagens sustentáveis de papel do mundo e um player extremamente competitivo no Brasil", afirma o executivo.

