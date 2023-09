Ceará põe à venda imóveis públicos e tenta atrair o mercado

A CearaPar (Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará), empresa do Governo do Estado criada para administrar ativos imobiliários públicos, está intensificando as ações para negociar os imóveis.

Na próxima segunda-feira (4), o novo modelo de negócios será apresentado ao mercado imobiliário e investidores, em um evento no Museu da Imagem e do Som (MIS). A ideia é expor alguns dos bens e mostrar como os negócios podem ser firmados.

Mais de 5 mil imóveis públicos

Conforme a Cearapar, vinculada à Secretaria da Fazenda (Sefaz-CE), o Estado detém um portifólio de 5.500 imóveis, dentre os quais estão casas, terrenos, prédios e açudes. O Balanço Geral do Estado (BGE), referente ao ano de 2022, mostra que o valor contábil dessa cadeia imobiliária supera o montante de R$ 23 bilhões. Do conjunto total, mais de mil imóveis estão disponíveis e desocupados.

Entre as opções de transação, estão compra por leilão, aluguel, permuta e até built to suit (construção sob medida) e venda com arrendamento de longo prazo (sale and leaseback).

A estatal nasceu com o objetivo de potencializar e otimizar a arrecadação estadual com a melhoria da gestão desses ativos.

Lista de imóveis em destaque

No rol de imóveis operacionais listados, para os quais já é possível enviar propostas online, estão em destaque os seguintes:

Autódromo Internacional Virgílio Távora (Eusébio)

Sede da Cavalaria (Messejana, Fortaleza)

Superintendência Estadual do Meio Ambiente, Semace (Bairro de Fátima, Fortaleza)

Centro Administrativo Bárbara de Alencar (Bairro Edson Queiroz, Fortaleza)

Parque de Exposição Governador César Cals, EXPOECE (São Gerardo, Fortaleza)

Procuradoria Geral de Justiça (José Bonifácio, Fortaleza)

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil