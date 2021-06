Calendário do PIS/Pasep 2020-2021 se encerra na próxima semana; confira valores

Profissionais que trabalharam com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano de 2019, com rendimentos de até dois salários mínimos, ainda podem sacar o abono salarial do Pis/Pasep 2020-2021. O calendário de pagamentos se encerra no dia 30 de junho.

Quem não efetuar o saque até 30 de junho precisará aguardar o início do próximo ciclo de pagamentos para ter acesso ao abono salarial.

Conforme determinação do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), a previsão é que isto ocorra apenas em janeiro de 2022.

Calendário de Pagamento PIS/Pasep 2020-2021

PIS

Nascidos em julho

Início do pagamento: 16 de julho de 2020

de julho de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em agosto

Início do pagamento: 18 de agosto de 2020

de agosto de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em setembro

Início do pagamento: 15 de setembro de 2020

de setembro de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em outubro

Início do pagamento: 14 de outubro de 2020

de outubro de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em novembro

Início do pagamento: 17 de novembro de 2020

de novembro de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em dezembro

Início do pagamento: 15 de dezembro de 2020

de dezembro de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em janeiro

Início do pagamento: 19 de janeiro de 2021

de janeiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em fevereiro

Início do pagamento: 19 de janeiro de 2021

de janeiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em março

Início do pagamento: 11 de fevereiro de 2021

de fevereiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em abril

Início do pagamento: 11 de fevereiro de 2021

de fevereiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em maio

Início do pagamento: 11 de fevereiro de 2021

de fevereiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em junho

Início do pagamento: 11 de fevereiro de 2021

de fevereiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Pasep

Final da inscrição 0

Início do pagamento: 16 de julho de 2020

de julho de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Final da inscrição 1

Início do pagamento: 18 de agosto de 2020

de agosto de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Final da inscrição 2

Início do pagamento: 15 de setembro de 2020

de setembro de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Final da inscrição 3

Início do pagamento: 14 de outubro de 2020

de outubro de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Final da inscrição 4

Início do pagamento: 17 de novembro de 2020

de novembro de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Final da inscrição 5

Início do pagamento: 19 de janeiro de 2021

de janeiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Final da inscrição 6 e 7

Início do pagamento: 11 de fevereiro de 2021

de fevereiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Final da inscrição 8 e 9

Início do pagamento: 11 de fevereiro de 2021

de fevereiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Quem tem direito ao PIS/Pasep

Para receber, o trabalhador precisa atender os seguintes requisitos:

Estar cadastrado há pelo menos 5 anos no PIS;

Ter recebido de empregador pessoa jurídica remuneração média de até dois salários mínimos no período trabalhado no ano-base;

Ter trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias no ano-base;

Constar na RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - pertinente ao ano-base.

Quais os valores do PIS/Pasep

R$ 92 - quem trabalhou 1 mês em 2019

R$ 184 - quem trabalhou 2 meses em 2019

R$ 275 - quem trabalhou 3 meses em 2019

R$ 367 - quem trabalhou 4 meses em 2019

R$ 459 - quem trabalhou 5 meses em 2019

R$ 550 - quem trabalhou 6 meses em 2019

R$ 642 - quem trabalhou 7 meses em 2019

R$ 734 - quem trabalhou 8 meses em 2019

R$ 825 - quem trabalhou 9 meses em 2019

R$ 917 - quem trabalhou 10 meses em 2019

R$ 1.009 - quem trabalhou 11 meses em 2019

R$ 1.100 - quem trabalhou 12 meses em 2019

Atendimento

PIS (trabalhador de empresa privada):

No Aplicativo Caixa Trabalhador

No site da caixa (www.caixa.gov.br/PIS)

Pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207

Pasep (servidor público):

Pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 729 0001 (demais cidades);

0800 729 0088 (deficientes auditivos).