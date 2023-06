Cade aprova por unanimidade venda da refinaria Lubnor para a Grepar

O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quarta-feira (21) por unanimidade a venda da Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor), em Fortaleza, para a Grepar Participações.

A venda da refinaria havia sido aprovada anteriormente, sem restrições, pela Superintendência Geral do Cade em dezembro de 2022.

A Lubnor foi vendida para a Grepar por US$ 34 milhões, conforme contrato assinado em maio do ano passado. Além do valor da venda, serão investidos mais US$ 41,9 milhões para a recuperação da capacidade de estoques, contas a receber, petróleo e ressarcimento dos investimentos feitos pela Petrobras nos últimos dois anos, totalizando US$ 75,9 milhões de dólares.

Com a operação concluída, a produção de asfalto da planta aumentará em 30% - o que deve reduzir a importação do insumo de outras regiões.

A Lubnor é responsável por 10% da produção de asfalto no País e atende à demanda dos estados do Norte e Nordeste, em especial o Ceará.

Além disso, a refinaria é a única produtora de óleos básicos naftênicos no Brasil, que são utilizados como base para produção de lubrificantes para motores elétricos, fluidos hidráulicos, transformadores, graxas industriais e outros, além de produzir, nafta, óleo combustível e diesel marítimo.

*Colaborou Ingrid Coelho

