Brisanet abre mais de 140 vagas de emprego no Ceará e 500 no Nordeste

Seguindo o plano de expansão, a Brisanet, empresa cearense do setor de telecom, vai contratar cerca de 500 pessoas neste mês de março.

Os principais cargos são:

Instalador e reparador de telecomunicações

Agente de coleta

Operador de manutenção de fibra óptica

Promotor de vendas

Jovem aprendiz.

As oportunidades são para vários estados do Nordeste, com a seguinte distribuição:

Pernambuco: 150 vagas

Ceará: 143

Bahia: 116

Piauí: 39

Rio Grande do Norte: 22

Alagoas: 12

Paraíba: 10

Para participar da seleção, interessados devem cadastrar o currículo no site de recrutamento da empresa. Quem já possui cadastro deve atualizar suas informações no portal da Gupy e conferir as vagas disponíveis. Todas as oportunidades são acessíveis a pessoas com deficiência (PCDs).

A Companhia encerrou 2021 ampliando o quadro de colaboradores em 2.300 pessoas. O Grupo emprega mais de 8.200 trabalhadores no total.