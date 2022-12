Banco do Nordeste financia R$ 4,2 bilhões via FNE no Ceará; expansão de 32%

Nos 11 primeiros meses deste ano, o Banco do Nordeste ampliou em 32% o valor das contratações com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), no Ceará, somando R$ 4,2 bilhões em desembolsos. O montante já supera todo o valor contratado em 2021.

Os dados foram divulgados na quarta-feira (30) pelo presidente do banco, José Gomes da Costa, durante encontro com empresários na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Infraestrutura

O setor de infraestrutura registrou R$ 1,6 bilhão no período, equivalente a 38% de tudo que foi financiado pelo banco no Estado, neste ano, via FNE. Mesmo faltando um mês para o fim de 2022, essas operações superaram em 17% os financiamentos com essa fonte para infraestrutura em todo o ano passado.

"Os investidores se sentem confiantes em iniciar ou expandir seus negócios se houver garantias de que terão energia, portos, logística e uma cadeia produtiva forte. É papel do BNB estimular e apoiar essa infraestrutura", afirma o presidente do BNB.

Considerando todas as fontes de recursos, as contratações do banco de fomento atingiram R$ 7,2 bilhões. Além dos 4,2 bilhões do FNE, o banco liberou outros R$ 3 bilhões oriundos de recursos próprios e outras fontes.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil