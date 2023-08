Banco do Brasil nomeia primeira superintendente mulher no Ceará

O Banco do Brasil (BB) nomeou Priscila Requejo como a nova superintendente estadual no Ceará. Ela é primeira mulher a assumir o cargo em âmbito estadual. A posse será realizada nesta segunda-feira, 28.

Natural de Santos (SP) e oriunda do Banco Nossa Caixa, incorporado pelo BB em 2009, Priscila tem 49 anos e 14 anos de carreira no Banco do Brasil, com passagens pelas superintendências de Varejo de São Paulo e Maranhão até assumir a liderança da Superintendência de Varejo Nordeste I, responsável pelos Estados Rio Grande do Norte e Paraíba.

Priscila é formada em Comunicação Social com especialização em Planejamento e Gestão Empresarial e MBA em Mercado Financeiro e Banking.

