Ceará recebe primeiro seminário sobre Economia Negra

O Sebrae/CE, a Feira Negra de Fortaleza e o Governo do Ceará promovem, no dia 25 de agosto, o I Seminário da Economia Negra do Ceará. O objetivo é avançar no debate sobre a economia e o empreendedorismo negro no Estado.

Com programação das 8h às 19 horas, o evento é gratuito e aberto ao público. Entre os convidados, está Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta (SP) e uma das 30 mulheres negras mais influentes do mundo, conforme MIPAD – Most Influential People of African Descent.

Ela apresentará a palestra Magna: “Economia Negra, passado, presente e novas perspectivas do afro empreendedorismo”.

15 milhões de negros são empreendedores

Estudo do Sebrae a partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), do IBGE, relativa ao segundo trimestre de 2022, aponta que o Brasil possuía 29,9 milhões de donos de negócios. Deste total, 15,9 milhões são negros, o que corresponde a 52% do número de donos de negócios no país.

O Ceará está acima da média nacional, com os negros respondendo por cerca de 70% dos donos de negócios do Estado.

Apesar de serem maioria no país, os empreendedores negros ainda possuem uma média de ganhos cerca de 32% menor do que os donos de negócios brancos. Enquanto os empresários brancos do sexo masculino têm média de ganhos mensais de R$ 3.231,00, os homens negros donos de negócio faturam em média R$ 2.188,00.

Esta disparidade ainda é maior se comparado à renda das empreendedoras negras. Segundo o estudo do Sebrae, a média mensal de ganhos das empreendedoras negras é de R$ 1.852,00. Já as mulheres brancas donas de negócios faturam em média R$ 2.706,00.

Serviço

I Seminário da Economia Negra do Ceará

Data: 25 de agosto

Hora: 8h às 19 horas

Local: Sebrae/CE- Av. Monsenhor Tabosa, 777, Praia de Iracema, em Fortaleza.

Mais informações no link