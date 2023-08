Ceará lidera número de redes empresariais associativas do Nordeste

O Ceará é o estado com maior número de redes empresariais associativas no Nordeste, aponta levantamento do Observatório Brasileiro de Redes e Centrais de Negócios, em parceria com a Área central, ao qual esta Coluna teve acesso com exclusividade. O estado detém 26 dos 83 empreendimentos no setor na região. A Bahia, em segundo lugar, possui 17, e a Paraíba, 12.

O associativismo é um modelo de colaboração entre empresas que compartilham interesses. Tal união pode gerar benefícios econômicos, de representatividade, articulação, entre outros.

Segundo a pesquisa, o Ceará é o primeiro representante da região no ranking nacional de grupos e centrais de negócios, ficando na sétima posição. A lista é liderada pelos estados do Rio Grande do Sul (93 redes) e São Paulo (90).

O mapeamento atesta que o Brasil reúne atualmente 512 redes e centrais de negócios que, juntas, contemplam mais de 25 mil empresas em atividade.

Setores de destaque

No Ceará, o segmento de autopeças é destaque, com o maior número de redes e centrais de negócios, com 10 grupos empresariais mapeados. Na sequência, aparecem os setores de supermercados (8), farmácias (3) e lojas de materiais para construção (3).

Para Douglas Wegner, pesquisador e professor da Fundação Dom Cabral (FDC), o mapa demonstra um fortalecimento de iniciativas associativas na região. "Os exemplos bem-sucedidos nessas regiões (Sul e Sudeste) faz com que haja um reflexo significativo sobre o Nordeste. Hoje, mais empresas da região estão procurando o associativismo empresarial como forma de obter melhores resultados”, sinaliza.

Para Jonatas da Costa, CEO da Área Central, que reúne mais de 200 redes e centrais de negócios em sua plataforma de gestão especializada no setor, uma relevante vantagem é a possibilidade de realizar compras conjuntas de produtos e serviços, o que amplia o poder de barganha do varejista em relação aos fornecedores de insumos e produtos.

