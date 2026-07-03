ArcelorMittal investirá R$ 35 milhões em linha de aço laminado no Ceará

A Unidade Pecém da ArcelorMittal aprovou, nesta sexta-feira (3), a primeira fase de um projeto estratégico para desenvolver uma nova linha de produção de bobinas a quente.

O investimento de R$ 35 milhões está destinado aos processos de engenharia de laminação necessários para avaliar tecnicamente o novo ciclo de desenvolvimento.

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Atualmente, a planta é totalmente voltada à produção de placas de aço (semiacabados), com capacidade nominal de 3 milhões de toneladas por ano. Caso o investimento avance, a unidade passará a produzir também bobinas de aço laminado, mantendo a mesma capacidade.

O avanço para a fase de construção depende da conclusão satisfatória da etapa de engenharia e de aprovações internas adicionais, incluindo o aval do Conselho de Administração da ArcelorMittal, diz a empresa.