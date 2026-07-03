Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

ArcelorMittal investirá R$ 35 milhões em linha de aço laminado no Ceará

Empresa avalia diversificação da produção na Unidade Pecém, hoje dedicada a placas de aço.

Escrito por
Victor Ximenes producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:49)
Victor Ximenes
Legenda: Atualmente, a planta é totalmente voltada à produção de placas de aço (semiacabados).
Foto: Divulgação.

A Unidade Pecém da ArcelorMittal aprovou, nesta sexta-feira (3), a primeira fase de um projeto estratégico para desenvolver uma nova linha de produção de bobinas a quente. 

O investimento de R$ 35 milhões está destinado aos processos de engenharia de laminação necessários para avaliar tecnicamente o novo ciclo de desenvolvimento.

Veja também

teaser image
Victor Ximenes

O homem por trás do protagonismo do agro cearense

teaser image
Victor Ximenes

Terrazo conquista premiação nacional do setor de shoppings

teaser image
Victor Ximenes

Ceará cria 3,4 mil empregos formais em maio; veja cidades que mais geram vagas

Atualmente, a planta é totalmente voltada à produção de placas de aço (semiacabados), com capacidade nominal de 3 milhões de toneladas por ano. Caso o investimento avance, a unidade passará a produzir também bobinas de aço laminado, mantendo a mesma capacidade.

O avanço para a fase de construção depende da conclusão satisfatória da etapa de engenharia e de aprovações internas adicionais, incluindo o aval do Conselho de Administração da ArcelorMittal, diz a empresa.