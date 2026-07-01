Ceará cria 3,4 mil empregos formais em maio; veja cidades que mais geram vagas

O mercado de trabalho do Ceará criou 3,4 mil vagas com carteira assinada em maio, resultado do saldo de 57,9 admissões e 54,4 mil demissões. O número foi o terceiro do Nordeste, abaixo de Pernamuco (5,8 mil) e Bahia (7,1 mil).

No acumulado do ano (janeiro a maio), o total de empregos criados chega a 19 mil no Estado, atrás somente da Bahia, que registrou 45 mil novos postos. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.

Fortaleza e Itaitinga lideram

Entre as cidades cearenses, além de Fortaleza, onde foram criadas 2 mil vagas, destaque para Itaitinga, que aparece na segunda posição, com 519; e Caucaia, com 201.

Crato e Barbalha assinalaram os melhores resultados do interior, com 173 e 158 vagas, respectivamente.

Fortaleza: 2.091 Itaitinga: 519 Caucaia: 201 Crato: 173 Barbalha: 158

Na outra ponta, Horizonte (-132), Banabuiú (-118), Icapuí (-106), Pentecoste (-102) e São Gonçalo do Amarante (-98) foram as cidades em que houve mais cortes de empregos. Ou seja, as demissões superaram as contratações.