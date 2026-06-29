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Terrazo conquista premiação nacional do setor de shoppings

Centro comercial se destacou em categoria de Novos Empreendimentos.

Escrito por
Victor Ximenes producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:58)
Victor Ximenes
Legenda: Gesley Siqueira, superintendente do Terrazo Shopping, e Carla Werneck, gerente de marketing.
Foto: Divulgação.

O Terrazo Shopping, empreendimento administrado pela Dasart Malls, conquistou o troféu de prata na categoria "Novos Empreendimentos" do Prêmio Abrasce 2026, principal reconhecimento do setor de shopping centers no Brasil. A cerimônia foi realizada na quinta-feira (25), no Expo Center Norte, em São Paulo.

Como único shopping cearense finalista na categoria, o Terrazo dividiu a disputa com o Plaza Shopping Campos Gerais, do Paraná, e o Manhattan Shopping, do Distrito Federal.

A premiação reconhece centros comerciais recém-inaugurados que se destacam por inovação, gestão, arquitetura, experiência do consumidor e impacto para o desenvolvimento econômico das regiões onde estão inseridos.

Vitor Frota, CEO da Dasart, afirma que o prêmio "é a consagração do trabalho e a confirmação de que estamos no caminho certo. É motivo de orgulho ver o nosso shopping reconhecido em uma premiação de tamanha relevância", destaca.

Com investimento superior a R$ 300 milhões, o Terrazo Shopping foi construído pela Dasart Engenharia, com realização da Simpex Incorporações, Grupo Normatel e FCG Participações. Desde sua inauguração, em julho de 2023, o empreendimento vem consolidando o Eusébio como um novo pólo regional de comércio, serviços, lazer e entretenimento.

Outros shoppings premiados

Outros malls cearenses também receberam premiações. O Riomar Fortaleza teve categoria prata em Campanhas Institucionais; o North Shopping Fortaleza recebeu ouro em Gestão de Pessoas, na qual o Riomar Fortaleza também ficou com a prata.

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