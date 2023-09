Ambev abre programa de trainee e estágio; há vagas para Fortaleza

Este conteúdo é apoiado por:

A Ambev abriu as inscrições para seus programas de trainee e estágio. Entre as cidades com vagas disponíveis, estão Fortaleza, Natal e Salvador.

Os interessados poderão escolher entre trainee generalista ou supply chain. O generalista inclui áreas como Financeiro, Marketing, Vendas, Tecnologia, Bees, Zé Delivery, Gente & Gestão, Jurídico e Relações Corporativas.

Já o supply chain terá contato direto com as Cervejarias, Refrigeranteras, Maltarias, Verticalizadas, Centro de Excelência, Centros de Distribuição, Centro de Engenharia, Centro de Inovação e Tecnologia Cervejeira e o Escritório de Suprimentos e Sustentabilidade.

Também há vagas para os programas de Estágio e para o Representa (voltado exclusivamente para pessoas autodeclaradas negras).

As inscrições podem ser realizadas até o dia 25 de setembro pelo link oficial do processo seletivo.

