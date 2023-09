Agro cearense vai tratar de litígio Ceará x Piauí na Ibiapaba

O agronegócio cearense voltará a debater o litígio Ceará x Piauí, que trata da disputa de terras entre os dois estados. Esse assunto está na pauta da 1ª edição do Ibiapaba Agrotech, evento que tem início nesta quinta-feira e segue até sábado (16), em Guaraciaba do Norte.

A iniciativa é fruto de parceria entre o Sistema Faec/Senar/Sinrural, Sebrae Ceará e a prefeitura do município. A discussão sobre o litígio ocorrerá na abertura do evento.

Os produtores rurais do ceará estão entre os grupos que defendem a manutenção da divisão de terras atual. Na região da Ibiapaba, fica parte da área pleiteada pelo Piauí. O território da Ibiapaba é responsável por aproximadamente 40% da produção agrícola do Estado, portanto, é de valor estratégico para o setor.

Tecnologia

Com o tema “Agricultura do Futuro”, o evento também abordará o uso da tecnologia para otimizar a produção no Ceará. A programação inclui palestras, painéis, oficinas, programação técnica, dentre outras atividades voltadas a empreendedores, lideranças e autoridades da Região.

Entre os demais temas, estão o cultivo protegido, uso eficiente de energia, redução de emissão de carbono e investimentos em inovação.

"O uso da tecnologia pode ser decisivo para a viabilidade econômica de pequenos produtores e para a sobrevivência de seus negócios", comenta o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira.

Serviço

Ibiapaba Agrotech

Data: de 14 a 16 de setembro de 2023, a partir das 9h

Local: Praça da Rodoviária – Guaraciaba do Norte

