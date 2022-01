Abertas 40 vagas de emprego em Fortaleza na área de telecom

A Brisanet está com processo seletivo aberto para o preenchimento de 40 vagas em Fortaleza. A seleção é para o cargo de instalador de comunicações.

Parte do processo seletivo será realizado de forma presencial nos dias 18 e 20 de janeiro. No dia 18, a captação de currículos acontece no Grau Técnico do bairro Montese e no dia 20, no Sine/IDT localizado no Bairro Papicu.

SERVIÇO

Captação de currículos

18/01 - 13h30

Grau Técnico

Endereço: Rua Barão de Sobral, 712, Montese



20/01 - 8h

SINE/IDT

Endereço: Rua Valdetário Mota, 970, Papicu