Um Rosario no Castelão

Hoje, às 19 horas, no Castelão, a torcida do Fortaleza vai respirar fundo. Emoções fortes estão reservadas na busca por uma vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, no Gigante Arroyito, na cidade de Rosario, na Argentina, terminou tudo igual (1 x 1). Logo mais um será eliminado.

Em casa, o Fortaleza tem se mostrado imbatível. O Leão tem feito valer o mando de campo, máxime pela presença extremamente significativa de sua torcida. Além disso, numa avaliação por equipe, até tomando por base o jogo de ida, o Rosario Central não apresenta melhor qualidade que o Fortaleza.

A despeito desses dados favoráveis ao Fortaleza, não se pode esquecer que o jogo eliminatório tem característica especial e diferente. Não raro, é definido em um detalhe. Um lance de azar, um erro da arbitragem, uma bola travessa que toca na trave e não entra. Azar e sorte lado a lado.

Se o jogo seguir o curso normal, sem incidentes que possam mudar a história, as possibilidades de classificação do Fortaleza são muito maiores que as do visitante. Isso ficou sobejamente demonstrado no jogo de ida. Cabe ao Leão ditar o jogo e buscar o que lhe interessa.

Retorno

O que mais reforça a confiança de classificação do Fortaleza é o retorno do atacante Lucero. Ele, com seis gols, é vice-artilheiro da Copa Sul-Americana. Na frente dele estão Adrián Martínez e Mastriani, com sete gols. Lucero é também vice-artilheiro da Série A nacional com oito gols. Na frente dele apenas o atacante Pedro, do Flamengo, com 10 gols.

Uma vergonha

Ninguém quer favorecimento da arbitragem. O Fortaleza quer apenas que a arbitragem não atrapalhe. No jogo de ida, o gol de empate do Rosario Central foi irregular. Pedro Augusto, na área tricolor, foi derrubado com falta. Aliás, falta feita, sem bola. O árbitro e o VAR deixaram passar. O lance seguiu e o lateral Sández empatou. Uma vergonha.

Entrave

O CRB tem sido um calo na vida do Ceará na temporada de 2024. Pela Série B, terceira rodada, empatou no Castelão (2 x 2). Pela Copa do Brasil, jogo de ida no Rei Pelé, deu CRB 1 x 0 Ceará. No jogo de volta, no Castelão, o CRB voltou a vencer: 0 x 1. Três jogos, duas vitórias do CRB e um empate.

Dificuldades

Pelo histórico exposto, aliás bem desfavorável ao Ceará, a previsão é de novas dificuldades alvinegras, hoje, no Estádio Rei Pelé. Mas vale uma observação: o momento do Ceará é melhor do que o vivido na época em que por três vezes enfrentou o time alagoano. No jogo passado, a despeito da derrota para o Mirassol, o Vozão deu nítidos sinais de avanço.

Resultado

Se o Ceará vencer em Maceió, a vitória terá um significado muito especial. Quebrará o complexo de inferioridade que o Vozão vem tendo diante do CRB. Uma vitória assim trará novos ares de confiança. Haverá um efeito psicológico altamente positivo. E poderá ser uma definitiva virada de página para melhor. Que assim seja.