Um Leão empolgante como nunca

O Fortaleza está demais. Ultrapassou as expectativas. A goleada sobre o Vasco (3 x 0), lembrou uma outra goleada, pelo mesmo placar, diante do Palmeiras, igualmente no Castelão. Nesse estádio, na atual temporada da Série A, ninguém derrotou o Leão.

É um Leão soberano, que sabe o que quer e como quer. Se tivesse concentrado todas as suas energias na Série A, sem diversificar em competições paralelas, certamente estaria na liderança. Ainda assim, está a apenas cinco pontos do líder.

No caminho tricolor estão Fluminense (Maracanã), Flamengo (Castelão), Vitória (Barradão), Atlético (Antônio Accioly) e Inter (Castelão). São muitos desafios. O dois mais importantes são Flamengo e Internacional porque estão coladinhos no Leão.

O Fortaleza tem demonstrado maturidade ao enfrentar, com denodo e altivez, qualquer time do Brasil. Os números falam mais alto. Sem contar os pontos que foram vergonhosamente diminuídos pelos erros das arbitragens. Uma campanha memorável. A maior do Leão em todos os tempos.

A Libertadores, mais que um prêmio, é uma conquista.

Sonho

A campanha do Fortaleza é tão fantástica que, às vezes, o torcedor imagina ser um sonho, algo impossível de ser verdade. Mas é verdade, sim. Verdade verdadeira. O Fortaleza prepara-se para mais uma vez alargar suas metas. Vai em busca das Américas.

Cenários

Do Castelão ao Monumental de Núñez, do Maracanã ao La Bombonera, do Allianz Parque ao Nacional de Lima, do Beira-Rio ao Defensores de Chaco, do Centenário de Montevidéu ao Metropolitano de Mérida. O Fortaleza desfilará sua competência nos maiores cenários do continente.

Sofrimento

O homem também aprende na dor, no sofrimento. Aprende na adversidade. Aprende nas derrotas. Aprende nos insultos. Aprende nas humilhações. Nos oito anos de Série C, o Fortaleza sofreu, mas não desistiu. O que aí está é produto da superação. Quem aprende a sofrer, também aprende a ganhar.

Adversários

Vejam os adversários do Fortaleza na Libertadores e na Série A nacional. Na Série C, com o devido respeito aos adversários da época, lá estavam Gama, Madureira, Águia de Marabá, Ituiutaba, Alecrim, Salgueiro, Ipatinga... Hoje, Flamengo, River Plate, Estudiantes, Palmeiras, Corinthians…

Absurdo

Ainda houve torcedor que, há pouco tempo, teve a “coragem” de vaiar o Leão. Meu Deus, que absurdo. O Fortaleza é digno de todos os aplausos. É uma referência. É um modelo. Uma lição aos que queiram novamente brilhar no cenário nacional. Está aí o exemplo. Está aí o caminho.