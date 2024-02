Tempos de folia e futebol

O Brasil é o país do futebol. Pode não ser mais o país do melhor futebol do mundo, mas é, continua e continuará sendo o país do futebol. Está no berço. Está no sangue. O Brasil é também o país do Carnaval. Aí, sim, o melhor Carnaval do mundo. Há alguns anos, essas manifestações se tocavam, mas não se misturavam. Hoje se tocam e se misturam. Há folias e jogos ao mesmo tempo. Quer queiram, quer não, o sentimento do Carnaval já ocupa todos os espaços. São alegorias, referências e músicas por toda parte. “Taí, eu fiz tudo pra você gostar de mim”, marchinha imortalizada na voz de Carmem Miranda. Toca no rádio.

No mesmo rádio em que o narrador dará ênfase ao jogo Ceará x Caucaia pela quarta-rodada do Campeonato Cearense de futebol. O jogo será hoje, às 20:30, no Castelão. Por momentos, o futebol abre alas para as escolas de samba, blocos e maracatus. Mas a bola continuará correndo. A missão do Ceará é a liderança do Grupo B, que dará passagem direta à fase semifinal. O Vozão é o favorito. A propósito, é nítido o progresso que o time de Vagner Mancini tem alcançado. Animou a torcida. Espantou as tensões. Mas é preciso mais, muito mais, quer em tempo de folia ou não.