Sem Neymar, o teste para o plano B

Hoje, a Suíça no caminho da Seleção Brasileira. Os suíços enfrentam a Canarinho sem Neymar, o maior ídolo e mais importante jogador do atual elenco. Guardadas as devidas proporções, na Copa de 1962, no Chile, houve uma situação semelhante. Pelé, já “Rei” do futebol, sofreu séria contusão no segundo jogo da fase de grupos. Ficou fora da Copa. Uma preocupação tomou conta do país. Quem poderia substituir à altura o melhor jogador do mundo? Entrou Amarildo, jovem atacante que vinha se destacando no Botafogo. Resultado: Amarildo entrou no jogo de definição de vaga contra a Espanha. Marcou os dois gols da virada (2 x 1). E garantiu a classificação do Brasil para as oitavas de final. Amarildo ainda marcaria um gol na partida final da Copa do Mundo, diante da Tchecoslováquia, na vitória por 3 a 1. Amarildo saiu consagrado. A missão de substituir o “Rei” era pesada. Mas ele se saiu muito bem. Agora o Brasil não contará com Neymar. Fred deve ser o seu substituto. Bom, seja qual for o ungido pelo técnico Tite, o plano B terá de funcionar. Claro que seria melhor com Neymar. Entretanto, nenhuma seleção pode depender de um atleta. Está aí a França sem Benzema. E ganhando...