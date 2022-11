Os contrastes da abertura da Copa do Mundo

Uma festa grandiosa, promovida por um país rico, que nada em petróleo e que tem também a terceira maior reserva de gás natural do planeta. Festa do futebol que consegue reunir os povos do mundo, mas também revela a diferença entre a opulência e a pobreza dos países do mundo. São distorções visíveis que mexem com a sensibilidade de quem deseja ver um mundo melhor. A Copa pode ser olhada sob vários ângulos, dentro ou fora das quatro linhas. E, assim, levar o homem a refletir sobre o seu significado, ora positivo, ora negativo. Contrastes que incomodam, máxime aos que têm aguçado sentimento de justiça social. Quanto ao jogo de abertura, o Equador foi absoluto. Valencia, autor dos dois gols, com extrema competência comandou a sua seleção. O Qatar, como já se esperava, mostrou que ali só estava porque é o anfitrião. Uma seleção limitada em todos os aspectos. Como consequência, o Equador poderia ter aplicado a maior goleada de uma partida inaugural de Copa do Mundo. Bastaria ter apertado um pouco mais. Agora é esperar o segundo ato. Do primeiro ficou a imagem de um país riquíssimo, cheio de ostentação, mas paupérrimo no quesito futebol.