O Maracanã e os efeitos da goleada tricolor

A vitória do Fortaleza sobre o Cariri, pelo placar de 7 a 0, deve ter disparado o sinal de alerta dos próximos adversários do Leão. Diz o ditado popular que sete é a conta do mentiroso. Mas, no futebol, sete tem sido a conta da verdade mesmo. Que o diga o Cariri. Que o diga a Seleção Brasileira.

No futebol, goleada é exceção. É muito difícil uma goleada com seis ou sete gols de diferença. Acontece, mas não é normal. É o dia em que tudo dá certo para um lado só. Em outras palavras: a sorte e o azar se separam nitidamente, ficando em lados distintos.

O Maracanã, adversário do Fortaleza hoje, temerá passar por vexame semelhante ao que o Cariri passou? Creio que não. Além de ser um time mais maduro, mais experiente, certamente analisou como tudo aconteceu, visando a evitar surpresas. Nada melhor que a prevenção.

O Maracanã está invicto. Ganhou (1 x 2) do Iguatu no primeiro jogo, no Estádio Morenão. Empatou (1 x 1) com o Tirol no segundo jogo. O treinador é Júnior Cearense, que conhece como poucos os meandros do futebol cearense.

Eu vi

Já houve muitas goleadas no futebol cearense. A maior de todas, que eu vi ao vivo, foi a aplicada pelo Fortaleza em 1963. O Leão enfrentava o Gentiândia pelo Campeonato Cearense, no PV. O Fortaleza venceu por 12 a 1. O destaque foi Haroldo Castelo Branco, que marcou sete gols.

Estilo clássico

Marcar sete gols em um jogo oficial é recorde até hoje no futebol cearense. Haroldo Castelo Branco foi notável. Jogava bonito. Seu estilo clássico assemelhava-se ao que o grande Falcão, ídolo do Inter, da Canarinho e da Roma adotaria anos depois. Haroldo começou no Gentilândia. Destacou-se no Leão e na Seleção Cearense.

Oficial

Haroldo Castelo Branco é coronel reformado do Exército Brasileira. Comandou a segurança da Seleção Brasileira em várias Copa do Mundo, inclusive a do Japão, em 2002, quando o Brasil ganhou o penta. Ao chegar, ele fez uma bela festa comemorativa na casa da mãe dele, que, na época, morava na Av. dos Expedicionários, atrás do PV.

Outro jogo

Hoje, às 19 horas, no Estádio Domingão, em Horizonte, o Tirol recebe o Cariri. É hora de saber até que ponto o time do Cariri sentiu o golpe sofrido, quando da goleada que lhe foi imposta pelo Fortaleza. Há resultados que fazem desmoronar uma equipe. Espero que isso não ocorra com o Cariri.

Barbas de molho