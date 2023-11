O Ceará e os times do G-4 da Série B

A classificação tem como líder o Vitória, com 66 pontos. O Criciúma é o segundo, com 60 pontos. O Juventude é o terceiro, também com 60 pontos. O Atlético-GO é o quarto, igualmente com 60 pontos. O Vitória está tranquilo, pois tem seis pontos a mais do que os concorrentes do G-4. Quais foram os resultados do Ceará no confronto com essas equipes? Diante do Vitória, o Ceará foi derrotado duas vezes. Perdeu no PV (0 x 2) e em Salvador, no Barradão (1 x 0). Diante do Criciúma, o Ceará ganhou duas vezes. Ganhou em Santa Catarina (1 x 2) e ganhou no Castelão (1 x 0). Diante do Juventude, o Ceará perdeu em Caxias (1 x 0) e fará o jogo de volta no PV no dia 25 de novembro. Diante do Atlético-GO, o Ceará ganhou em Goiânia (0 x 3), mas perdeu no Castelão (0 x 1). Conclusão: no confronto com o líder, o Vitória, o Ceará perdeu os dois jogos. No confronto com o vice-líder, o Criciúma, o Ceará ganhou os dois jogos. Com relação ao terceiro colocado, o Juventude, houve apenas uma partida, que o Ceará perdeu em Caxias. Ainda haverá o segundo jogo. Com relação ao quarto colocado, o Atlético-GO, o Ceará ganhou lá e perdeu aqui. Restou provado que, dos times do G-4, só o Vitória foi realmente superior.