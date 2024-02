Nordestão e o recado da primeira rodada

No momento, a análise do futebol tem duas referências bem diferentes: o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste, que, para os antigos, será o eterno Nordestão. No certame estadual, restou provado que, após três rodadas realizadas, Fortaleza e Ceará novamente têm tudo para serem os finalistas. Está dando o que era esperado. Pode haver mudança? Claro que pode. Mas, se predominar o que está posto a olho nu, dificilmente o título não ficará com um deles. Há, porém, três times que, dependendo da evolução que possam apresentar, ainda poderiam ser apontados como capazes de surpreender os favoritos: Maracanã, Iguatu e Ferroviário. Mas terão de correr contra o tempo, máxime em um certame de tiro curto como a disputa doméstica cearense. Já no caso da Copa do Nordeste, a primeira rodada apontou que haverá mais exigências e equilíbrios. Alguém imaginou o aperto por que passaria o Fortaleza diante do América de Natal, uma equipe que tem história, mas no momento integra apenas a Série D nacional? O Botafogo-PB ganhou do Náutico no Estádio dos Aflitos, em Recife. O CRB ganhou do Itabaiana no Estádio Batistão. Passaram por muitas dificuldades times que jogaram em casa. Já o Vozão, com um time reserva, venceu fora de casa o Juazeirense.