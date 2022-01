Miscelânia futebolística

Lá vamos nós passeando pelo mundo do futebol. Enquanto Michel, que foi notável volante do Ceará, anuncia o início de sua carreira como treinador, o veterano Otacílio Neto, do Iguatu, anuncia a sua aposentadoria após a presente temporada. O primeiro, movido pela esperança de uma nova missão e um legítimo desejo de um dia ser treinador do Ceará; o segundo, já satisfeito com tantos títulos e clubes por onde passou, apta pelo recolhimento familiar. Dois destinos que divergem, lembrando até o título de uma canção imortal, gravada pelo grande Orlando Silva. Para cada, uma nova caminhada, igualmente plena de desafios, embora em outras áreas de atuação. A vida é assim: passa muito rápido. Agora mesmo o Edvardo Moraes (Vavá), que está escrevendo um livro sobre a vida do Pacoti, enviou-me uma foto coral de 1966. No ataque, Mozart e Pacoti. Parece que foi ontem. Hoje, Mozart e Pacoti são saudade. Arthur Cabral, revelado pelo Ceará, está na mira do Corinthians. Sonhos de títulos pelo mesmo Corinthians por onde Otacílio Neto passou em 2008, sendo campeão paulista e campeão da Copa do Brasil. O futebol é uma miscelânia. O David vai. Sílvio Romero chega. Um vaivém de sonhos, realidade e fantasias.

Perdas e ganhos

O mercado da bola dita qual a decisão que um presidente de clube deve tomar diante de ofertas financeiras. Tem de ver o que é a favor e o que é contra na negociação. No caso de David, se de um lado o Fortaleza teve ganhos financeiros significativos na transação, teve perda de qualidade na saída do jogador. Não é fácil encontrar um outro jogador com o potencial de David.

Bombardeio

A torcida do Ceará não gostou nem um pouco da rasteira aplicada pelo Fortaleza, que fisgou o Sílvio Romero. Mas acho que o bombardeio em cima do Robinson de Castro foi duro demais. É preciso entender que, em casos assim, pesa a vontade do jogador. Em nenhum momento eu vi uma demonstração clara do atleta, falando de suas alegrias pela possibilidade de jogar no Ceará.

Diferente

Observem como é diferente quando o jogador quer mesmo ir para um clube. Caso do Richardson que voltou ao Ceará. Desde o primeiro contato o jogador logo se mostrou feliz por voltar ao ninho antigo. A manifestação acontece não apenas nas palavras, mas muito mais no semblante, no sorriso, na exposição ostensiva da vontade.

Exemplo