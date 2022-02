Imagens que ficaram do clássico maior

Engana-se quem imagina que um Fortaleza x Ceará está limitado pelos 90 minutos e acréscimos. Que começa e termina ao apito final do árbitro. Não, amigos. No estádio apenas acontece o confronto. Um clássico começa muito antes do apito inicial e termina muito depois do derradeiro apito. Antes de irem a campo as equipes já se estudaram minuciosamente. Há uma rigorosa avaliação sobre possíveis modelos táticos e variações. Depois do jogo, as consequências do que houve na partida. Do clássico passado, a imagem mais positiva foi a do goleiro do Ceará, João Ricardo. Ele fez defesas de todo tipo. Foi o melhor. Tem a imagem desconfortável da discussão entre Vargas e Romero. Tem as declarações do técnico do Ceará, Tiago Nunes, com diretas e indiretas que tiveram a réplica do capitão do Fortaleza, o lateral-direito Tinga. Tem o erro de goleiro Fernando Miguel, que a maioria considerou frangaço, mas que não entendi como frango tão grande assim. Tem o gol do predestinado Moisés que, no primeiro clássico, já deixou na rede alvinegra a marca da vocação dele. Tem a esquisita expulsão de Cleber e Romarinho, que foram do banco para o chuveiro. Ecos que ficaram.

Cartão de apresentação

Para muitos, Silvio Romero já estreou pelo Fortaleza no clássico de sábado passado. Ao pé da letra, ele estreou, sim, porque atuou num jogo oficial. Mas a minha visão de estreia difere um pouco. Estreia é quando há tempo suficiente para o debutante mostrar serviço. Em 15 minutos, não dá para o jogador entrar no ritmo. Por isso chamo de mero cartão de apresentação o que houve.

Estreia

A verdadeira estreia de Silvio Romero só acontecerá quando ele entrar como titular, tendo a oportunidade de acompanhar o ritmo interno da disputa. No jogo passado, teve tempo apenas para reclamar e tomar de troco um palavrão de Vargas. Se essa situação desconfortável foi desfeita com o término da partida, ótimo. Se tiver desdobramentos, Vojvoda terá de chamar à conversa os dois.

Primeiro jogo

Para o comentarista Wilton Bezerra, o jogo de abertura dos campeonatos deveria ser logo o clássico maior, desde que houvesse uma preparação criteriosa, capaz de deixar na melhor forma os contendores. Tenho pensamento diferente. Clássico, a meu juízo, é uma atração tão importante que somente deveria acontecer nas decisões dos campeonatos.

Vozão em campo

Hoje, no Castelão, o Ceará recebe o Globo-RN. Vozão favorito. O Globo só jogou em casa, tendo empatado com o Floresta (1 x 1) e com o Botafogo-PB (1 x 1). O Ceará ganhou do Sergipe em Aracaju (0 x 1) e empatou com o Fortaleza no Castelão (1 x 1). No Globo atua o bom goleiro André Zuba, ex-Fortaleza (2014), ex-Guarany de Sobral (2015) e ex-Atlético-CE (2019).