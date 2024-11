Fortaleza e Flamengo ainda sonham com o título

É natural que Palmeiras e Botafogo sejam vistos como favoritos. Faltando três rodadas, os dois têm seis pontos a mais que o Fortaleza e oito pontos a mais que o Flamengo. Mas o futebol é cheio de reviravoltas inesperadas. Então, o Fortaleza e o Flamengo apostam nas surpresas do futebol.

Depois que Felipe Luiz assumiu o comando técnico do Flamengo, o time cresceu de produção. Ganhou a Copa do Brasil e vem subindo na classificação da Série A nacional. Somou dez pontos nas quatro últimas rodadas. Com 62 pontos, encostou no Fortaleza, com 64 pontos.

O jogo de hoje tem uma característica especial. Quem vencer, continuará alimentando o sonho de ganhar o título de campeão nacional da Série A. Quem perder, terá a conformação de ter feito uma boa campanha. Um empate levará os dois ao desencanto.

No Fortaleza, Vojvoda, um técnico com muitos anos de janela. No Flamengo, Felipe Luiz, técnico emergente. Pela primeira vez os dois se encontrarão no campo de trabalho. Um belo desafio de parte a parte.

Pênaltis

A falta de pudor da arbitragem nacional é revoltante. O Fortaleza é o time mais prejudicado pela falta de vergonha desta gente que teima em favorecer os times do Rio e de São Paulo. Diante do Palmeiras, um pênalti inventado. Diante do Fluminense, um pênalti não marcado. Assim o Fortaleza deixou de ganhar quatro pontos.

Quatro pontos

Somente com os erros contra Fortaleza nos jogos diante do Palmeiras e do Fluminense, o Leão deixou de somar quatro pontos. Então, hoje o Fortaleza deveria estar com 68 pontos e um jogo a menos. Então, em caso de vitória sobre o Flamengo, chegaria aos 71 pontos, assumindo a liderança. E o Palmeiras estaria com 67 pontos.

Detalhes

São pequenos detalhes que vão minando a campanha do Fortaleza. Como pode sagrar-se campeão um time visivelmente prejudicado pela arbitragem? Quando um time cearense conseguirá o título de campeão brasileiro da Série A, padecendo os desavergonhados erros das arbitragens? Nunca. É um absurdo.

Futuro

Após confirmar a classificação para a Série A 2025, cabe ao Ceará um planejamento criterioso sobre a formação da equipe. O índice de acerto nas contratações terá de ser bem elevado. Em 2023, o time fracassou porque errou demais nas contratações que fez. Precisa fazer, pois, a correção de rumo.

Rapidez