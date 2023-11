Fortaleza e Botafogo são vítimas iguais

Na década de 1060, o cantor Alcides Gerardi fez muito sucesso com uma música que tinha por título “Vítimas Iguais”. Claro que ali se trava de um caso de amor. Aqui o assunto é futebol. É um caso de paixão. Daí os mesmos sentimentos de euforia e desespero, de ódio e afeto, de raiva e alegria. É assim que funciona. Fortaleza e Botafogo, guardadas as diferenças e as devidas proporções, passaram a sofrer juntos os mesmos efeitos negativos de uma viagem de volta. Viagem que está trazendo na bagagem decepções em série. Sonhos, tidos como certos, transformaram-se em terríveis pesadelos.

O Botafogo estava com a mão na taça. Agora, tem as mãos e os pés na massa. Tem de ralar para voltar ao posto de líder. O Fortaleza passou também por um processo semelhante. A taça da Copa Sul-Americana esteve ao seu alcance. Perto, tão perto. De repente, a mudança de rumo. E lá a LDU levou a taça para o Equador. Depois disso, os insucessos em sequência. Insucessos seguidos também do Botafogo. Hoje, Fortaleza e Botafogo levam a campo suas frustrações, obrigações e declínios. Um ar de incertezas. São vítimas iguais de um desgaste que fez murchar a bela campanha que ambos vinham fazendo.