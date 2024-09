Fortaleza dá seu recado e cola nos favoritos

Em casa, mais uma vitória do Fortaleza. É assim. Na primeira fase, um jogo truncado. Quando o Leão tinha a posse de bola, o Cuiabá fechava-se todo. Isso dificultou muito as manobras ofensivas. O Fortaleza insistiu demais nas jogadas pela esquerda com Bruno Lopes. E a transição com Kelvin não esteve bem. Já nos acréscimos, veio o gol de Hércules. Facilitou a vida tricolor para a fase final.

No início da fase final, o Cuiabá fez pressão. E, em determinados momentos, deu a impressão de que poderia chegar ao empate. Mas, gradualmente, o Fortaleza administrou a vantagem. Ganhou lucidez com a entrada de Pochettino. Melhorou as jogadas pela direita com Pikachu. O Leão criou o momento para matar o jogo, mas Kayzer desperdiçou.

Três pontos importantes. O Leão segue na cola do Palmeiras e do Botafogo. Faltando nove rodadas para o fim da Série A nacional, Botafogo e Palmeiras, pela lógica, seguem como favoritos. Mas o Fortaleza corre por fora. Vai à luta. E seja o que Deus quiser. O futebol tem suas surpresas. Nem sempre os favoritos vencem.

Tempo

O Ceará tem uma semana disponível para os ajustes, visando ao seu próximo jogo, que será segunda-feira, dia 7 de outubro, às 21:30, em Recife diante do Sport. Na medida em que o certame vai afunilando, mais difíceis vão ficando os obstáculos. Há também a luta contra o tempo.

Concorrentes

Problema é que o Vozão tem de fazer a parte que lhe toca e ainda depender de tropeços dos concorrentes. Por isso mesmo, de certo tempo para cá, o alvinegro vem encostando no G-4. Até assumiu por instantes uma vaga no G-4, mas não segurou. E, pelo andar da carruagem, haverá sufoco até o fim do certame.

Pontuar fora

O jogo diante do Sport, adiado do dia 4 para o dia 7 de outubro, será especial. Para continuar sonhando com o G-4, o Vozão terá de pontuar fora de casa. O Sport é o primeiro da fila. Depois, enfrentará o Ituano em Itu. Na sequência, enfrenta o Botafogo em São Paulo. E encerra seus jogos fora contra o Guarani em Campinas.

São Paulo

Os três jogos finais fora de casa serão diante de times do interior de São Paulo: Ituano, Botafogo e Guarani. Dois estão na zona de rebaixamento: Ituano e Guarani. E o Botafogo é o primeiro fora da zona. Enfim, plausíveis as possibilidades de o Vozão fazer boa pontuação nos três jogos em São Paulo.

Conclusão

Ainda está difícil um cenário mais favorável às pretensões do Ceará, pois o Vozão ainda depende de tropeços dos concorrentes. Mas, ainda assim, está na luta. Os concorrentes também terão seus percalços, seus problemas. Cabe ao Ceará fazer a sua parte, independente do que possa acontecer com os adversários.