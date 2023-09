Ferrão no primeiro desafio da final

A CBF, usando uma pressa desnecessária e inexplicável, resolveu que a Série D nacional teria de ser decidida em tempo recorde, ou seja, em três dias. Um absurdo. Mas, se a madrasta quer, não há muito a fazer senão cumprir as ordens da madrasta. Assim, hoje, no Estádio Fonte Luminosa, às 20 horas, em Araraquara-SP, o Ferrão estará medindo forças com a Ferroviária. As mais recentes proezas do Tubarão têm deixado a torcida confiante no bicampeonato. Apesar dos sustos e das agonias nas últimas etapas dos seus jogos, o time de Paulinho Kobayashi cumpriu a missão de chegar à fase final. O momento é bom, psicologicamente favorável. O atacante Ciel atravessa excelente fase. Síntese: o Ferroviário chegou com muito mérito. E tem todas as condições para alcançar o seu segundo título nacional. Aliás, pela extraordinária campanha que fez até aqui, nenhum outro clube merece ser campeão como o Ferroviário merece. Mas, no futebol, nem sempre a justiça se faz valer. Às vezes, pelos caprichos do destino, o campeão não é o melhor. Tal incerteza também faz parte da essência do esporte. E, claro, serve de alerta contra as surpresas e zebras que germinam nas competições.

Adversário

Na fase de grupos, a Ferroviária classificou-se em quarto lugar, atrás do Patrocinense, Maringá e Inter de Limeira. Somou apenas 20 pontos. Já o Ferrão foi o primeiro do Grupo 2, com 36 pontos, ou seja, 16 pontos a mais que seu adversário de hoje. De qualquer forma, o time paulista teve o mérito de, nas fases eliminatórias, superar todos os concorrentes. No mata-mata é assim.

Fases seguintes

A Ferroviária superou o Hercílio Luz. Empatou o primeiro jogo (1 x 1). Empatou o segundo jogo (2 x 2). Ganhou na decisão por pênaltis (4 x 2). Nas oitavas de final, a Ferroviária, em casa, ganhou do Anápolis (1 x 0). E repetiu o feito em Anápolis. Nas quartas de final, em casa ganhou do Sousa (1 x 0). No jogo de volta empatou (1 x 1). Na semifinal, ganhou duas vezes do Athletic Club-MG.

Invicto

O Ferroviário está invicto. Deu show na fase de grupos, ou seja, terminou líder com 36 pontos. A maior pontuação dentre os 64 clubes da competição. Nas fases seguintes, eliminou o Princesa do Solimões, o Nacional de Patos, o Maranhão e o Caxias do Rio Grande do Sul. Portanto, uma campanha bem superior à campanha da Ferroviária de Araraquara.

Dramaticidade

Não pode passar sem registro a dramaticidade da classificação coral nas quartas e nas semifinais. Nas quartas, diante do Maranhão, aos 46 minutos do segundo tempo, sofreu o gol que o eliminaria. Empatou aos 50 e ganhou nos pênaltis. Nas semifinais, diante do Caxias-RS, quando tudo indicava que a decisão seria nos pênaltis, Ciel fez o gol da vitória aos 57 do segundo tempo.

Conclusão