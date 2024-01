Favoritos, zebrinhas e demissão na primeira rodada

Dei uma geral nos campeonatos estaduais pelo Brasil. Gostei. Não obstante tanta concorrência, os certames estaduais continuam resistindo. Apesar do espaço espremido que o calendário da CBF lhes reservou, conseguem romper o tempo. O público foi bom, até porque havia transmissão ao vivo pela televisão. Uma zebrinha deu o ar de sua graça no certame Gaúcho: o Caxias surpreendeu o Grêmio e ganhou (2 x 1). Aqui, uma outra zebrinha também deu o ar da sua graça: o Floresta aplicou 3 a 1 no Ferroviário. Somente com o passar dos dias será possível saber verdadeiramente quem é quem nestes embrionários certames. Quando vi o Fortaleza completo em campo, lembrei que ali estava um time da Série A nacional. E se dispôs a buscar no certame o que a sua torcida tanto espera: o hexacampeonato. O Leão assumiu a postura superior. Não precisou imprimir um ritmo intenso para garantir a vitória. O Horizonte fez o que estava ao seu alcance. Levou azar ao sofrer o gol contra de Léo Ceará, exatamente quando resistia bravamente. O segundo gol do Fortaleza veio por acréscimo. As equipes ainda estão se estudando. Como o certame é do tipo tiro curto, quem mais rápido se ajustar, mais chances terá.

Destaque

O jovem Kervin Andrade, meia do Fortaleza, foi o destaque desta rodada inaugural do Campeonato Cearense. Marcou com muita categoria o segundo gol do Leão. O garoto se mostrou tão à vontade que parecia um veterano entre amigos. Joga como quem tem autoridade e sabe o que faz. Mas cuidado para o atleta não se deixar contaminar pelos elogios fartos.

É assim

Quando o jogador tem talento, não precisa de um campeonato inteiro para se estabelecer. Pouco importa também a idade. Logo faz acontecer. Kervin provou que tem personalidade. Jogou com a naturalidade de quem brinca com a bola nos campos de várzea. Para ele não existe peso de camisa nem outro entrave qualquer.

Sem contemplação

O técnico do Ferroviário, Matheus Costa, foi o primeiro a ser demitido no Brasil em 2024. Pelo menos que eu saiba. Se outro treinador caiu antes, desconheço. Matheus entrou em desgraça após a eliminação coral na pré-Copa do Nordeste, quando da derrota nos pênaltis para o Asa de Arapiraca em pleno PV. A derrota para o Floresta o derrubou de vez.

Diferença

A verdade é que, após a saída do técnico Paulinho Kobayashi e de alguns outros do elenco, o Ferroviário não mais apresentou o futebol convincente que o fez pela segunda vez campeão da Série D nacional. Isso já ficara provado nos dois amistosos preparatórios, ou seja, na magra vitória sobre o Potiguar (1 x 0) e no empate com o Horizonte (1 x 1).

Conclusão e expectativa

Hoje, às 20 horas, no Estádio Raimundo de Oliveira Filho (Raimundão), a primeira rodada do Campeonato Cearense será concluída com Caucaia x Barbalha. Aí se terá um painel completo de todas as equipes que disputam o certame. A expectativa fica agora para Ceará x Floresta no próximo sábado no PV e Barbalha x Fortaleza no próximo domingo no Romeirão em Juazeiro do Norte.