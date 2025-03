É preciso potencializar o Campeonato Cearense

Terminou. Praticamente terminou. Falta apenas a fase final, que mais uma será entre alvinegros e tricolores. Uma repetição já esperada. Confirma-se o prognóstico da grande maioria. E assim, a disputa futebolística local, em termos de título, restringe-se a Fortaleza e Ceará.

Há algo intrigante: a ausência de Sobral e de Juazeiro do Norte, dois municípios que são referência da economia, na cultura, no agronegócio, enfim, em todos os segmentos da atividade humana. Aí logo vem a pergunta: qual o motivo de tamanho retrocesso?

Não sei a razão pela qual Sobral e Juazeiro do Norte perderam status no futebol. Em todos os demais segmentos, os dois municípios se destacam. No futebol, foram despencando gradualmente. E não houve correção de rumo que desse jeito. Resultado: Icasa, Guarani de Juazeiro e Guarany de Sobral nas séries inferiores.

Enquanto Sobral e Juazeiro do Norte não retomarem seus postos no cenário, o Campeonato Cearense ficará carente de maior força e criatividade. É necessária uma revisão em tudo o que aí está.

Esforços

Nós compreendemos os esforços dos dirigentes. As desigualdades estruturais. As desigualdades financeiras. A busca por superação. Enfim, como alcançar o padrão de qualidade de Fortaleza e Ceará? Realmente não há resposta para isso, pelo menos no momento.

Receita

Ceará e Fortaleza são contemplados com cotas que lhes permitem contratações significativas até mesmo no mercado internacional. Então, como os demais concorrentes vão competir? A desproporcionalidade afasta cada vez mais os times médios, pequenos e grandes.

Humilhação

Vejam a situação do Cariri, que pela primeira vez disputou a Série A. Na fase de grupos, jogou cinco vezes e perdeu as cinco. Sofreu a maior goleada do certame ao perdeu por 7 a 0 para o Fortaleza. No quadrangular do rebaixamento, sofreu duas derrotas e conseguiu um empate. Síntese: passou o certame inteiro sem uma vitória sequer.

Relâmpago

Os argumentos apresentados para justificar o fracasso procedem. Como fazer um grande investimento para uma participação tão curta. Daí a limitação de investimentos e, em decorrência, a baixa qualidade de algumas equipes, que não acrescentam absolutamente nada.

Desafio