Desafios e recordes do Campeonato Cearense

A valorização do Campeonato Cearense será uma das metas importantes. Foi nos certames estaduais que aconteceu a gênese de tudo. A origem. O aprendizado. O desafio. Os primeiros tempos. As dificuldades. Os avanços. Uma história aperfeiçoada com o passar do tempo. Da bola de pito às bolas leves de hoje. Das chuteiras artesanais às chuteiras de grife. Do mundo amador ao mundo dos negócios. Das transmissões pelo rádio às transmissões pela televisão. O Campeonato Cearense tem uma história de mais de cem anos.

A TV Verdes Mares terá sob sua responsabilidade e competência a missão de levar aos torcedores as imagens das disputas do Campeonato Cearense de 2024. Há um Fortaleza em busca do hexacampeonato. Há clubes querendo quebrar uma sequência de 28 anos de predomínio apenas dos dois rivais. Há marcas a serem quebradas como, por exemplo, o recorde de Sandro Gaúcho, que marcou 39 gols no campeonato de 1997, e o recorde do goleiro Marcelino, que passou 1.295 minutos sem sofrer gols no campeonato estadual de 1973. Também há o desafio de pela primeira vez um time do interior sagrar-se campeão em campo (fora do tapetão). Um certame assim é especial e cheio de encantos.