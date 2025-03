Clássico tricolor sob outra ótica

Uma coisa é a Copa do Nordeste. Outra coisa, bem diferente, é o Campeonato Cearense. São competições separadas. Apesar disso, Fortaleza e Ferroviário, por pura coincidência, estão envolvidos nos dois certames. E vivem momentos diversificados e de definição.

Na disputa pelo Campeonato Cearense, o Ferroviário conseguiu equilibrar. Empatou o primeiro jogo (0 x 0), deixando aberta a decisão para o jogo de volta. De certo modo, o empate não foi um resultado bom para o favorito Fortaleza. O Leão, apesar de ter um elenco mais qualificado, corre o risco de uma surpresa amanhã.

Resta saber até que ponto a goleada aplicada pelo Fortaleza (4 x 0) no Ferrão, em jogo válido pela Copa do Nordeste, terá algum reflexo no confronto de amanhã, quando decidirão uma vaga na fase final do Campeonato Cearense. O time coral terá sentido o golpe?

Creio que o Ferrão não se deixará influenciar pelo resultado negativo da goleada sofrida. Amanhã será um outro certame. O Fortaleza continua favorito. Mas ser favorito não é certeza de vitória, senão um mero indicativo. A conferir, pois.

Prioridade

Ficou explícito que o Ferroviário optou por dar prioridade ao Campeonato Cearense. Poupou o time principal para o jogo de volta com o Leão, amanhã, às 16:30. Abraçou o certame no qual tem maiores possibilidades. É o tudo ou nada pelo título de campeão cearense.

Tabu

O último time campeão cearense, que não Fortaleza ou Ceará, foi exatamente o Ferroviário. Aconteceu no bicampeonato coral em 1994 e 1995. Faz 29 anos que tal fato aconteceu. Se não der Ferrão na cabeça, completará 30 anos no final do atual Campeonato Cearense. Impressionante.

Queda

A situação ficou mais delicada ainda com o declínio de times que poderiam surpreender como o Guarany de Sobral, o Guarani de Juazeiro e o Icasa. De repente, entraram em crise e não mais conseguiram voltar para elite do futebol cearense. Os três fazem muita falta.

Contraste

O mais incrível aconteceu com o futebol de Juazeiro do Norte. Exatamente quando ganhou uma praça esportiva moderna, bonita, com belo estilo arquitetônico, o futebol de lá sofreu um duro retrocesso. Não compreendo o futebol Série A sem esses três times citados. Dá sempre a sensação de que está faltando alguma coisa.

Estádio