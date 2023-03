Clássico-Rei com torcidas juntas

Perdi as contas de quantas vezes vi os dois maiores rivais se enfrentando. Vi de tudo. Com torcida, sem torcida. Torcida junta e torcida separada. Com briga e sem briga. Com uma torcida só. De amistoso no pé da serra de Baturité a decisões de campeonato no PV e no Castelão. Sempre uma magia. Impenetrável fascínio que transpôs décadas. O primeiro clássico-rei que acompanhei foi no então pequenininho PV em 1956. Quando o escritor José Renato Sátiro Santiago Jr publicou o “Almanaque Clássico-Rei”, mergulhei no passado. Fui em busca do primeiro clássico-rei que eu vira. Eu tinha apenas nove anos de idade. Encontrei. Foi no dia 24 de junho. Eu sabia que no gol do Ceará estava Ivan Roriz e no gol do Fortaleza Aloísio II, apelidado de Aloísio Verdureiro. Deu vitória do Ceará por 2 a 0, gols de Joãozinho IV e Danilo. Pronto. Para mim foi apenas o início de tantas emoções. Primeiro como desportista. Depois, como narrador de futebol. Minha contrariedade hoje é grande. Motivo: as brigas entre torcedores. Não aceito, não compreendo. Na década de 1950 as torcidas chegavam juntas e saiam juntas. Não havia necessidade de separação no estádio. Havia recíproco respeito.