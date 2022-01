Campeonato estadual cheio de surpresas

Faltam exatamente dez rodadas para terminar a primeira fase do Campeonato Cearense 2022, que garante ao vencedor uma vaga na Copa do Brasil e uma vaga direta na fase semifinal. Nas quatro rodadas já acontecidas, há o registro de algumas situações que não estavam no script. O Icasa, por exemplo, não conseguiu uma vitória sequer. Perdeu para o Crato na estreia (0 x 1), empatou com o Atlético (0 x 0), perdeu para o Caucaia (2 x 0) e empatou com o Pacajus (0 x 0). Uma campanha que o deixa vice-lanterna, pendurado. Já o Caucaia disparou: líder absoluto e isolado, com 10 pontos. O Ferroviário, o grande da Capital na disputa, não tem sido o que a torcida esperava. Uma campanha preocupante: uma vitória e três empates. O modelo de disputa é diferente, pois quem se classificar para as quartas de final já sabe antecipadamente qual será o adversário em jogos de ida e volta. O terceiro colocado enfrenta o Fortaleza e o quarto colocado enfrenta o Ceará. O vencedor e o vice da primeira fase garantem vaga direta nas semifinais. É, portanto, um certame do tipo tiro curto. Fortaleza e Ceará, se forem avançando, terão apenas seis jogos: dois nas quartas, dois nas semifinais e dois nas finais. Tudo muito rápido.