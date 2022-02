As passageiras glórias do futebol

Jogadores e técnicos devem estar preparados para as efêmeras alegrias vividas no futebol. Cito, como exemplos mais recentes, as situações do goleiro Felipe Alves e do zagueiro Quintero no Fortaleza. Posso acrescentar a situação de Vina no Ceará. Os três conheceram os dois lados da moeda. Felipe Alves, na época de Ceni, alcançou seu melhor momento, máxime porque sabia sair jogando com os pés. Essa habilidade agradava o treinador. E, por isso mesmo, Felipe Alves se estabeleceu. Também houve um tempo em que Quintero era a referência na zaga tricolor. Agora, Felipe e Quintero tiveram seus nomes retirados do site oficial do Leão. Viveram momentos maravilhosos na condição de titular. Experimentaram os momentos de reconhecimento e aplauso. Agora conhecem o lado amargo da vida, ou seja, quando não mais interessam ao clube. Com relação a Vina, o resultado final no Ceará foi favorável ao jogador. Vina viveu em 2020 o melhor momento de sua carreira. Fez parte da seleção da Série A e até teve seu nome lembrado para a Seleção Brasileira. Ano seguinte, sofreu grande queda de produção. Foi para o banco. Experimentou terríveis decepções. Ainda bem, está dando a volta por cima.



Na frente



Caucaia está com amplas condições de garantir a vaga na Copa do Brasil. Abriu quatro pontos sobre o Ferroviário, faltando apenas três rodadas para terminar a fase de grupos. Claro que o Ferroviário ainda tem chances de brigar pela vaga na Copa do Brasil, mas não depende apenas dele. Tem de torcer por tropeços do Caucaia.



Adversários



Nas três rodadas que restam, o Caucaia enfrentará o Atlético (vice-lanterna), o Iguatu (5º) e o Maracanã (4º). O Ferroviário enfrentará o Icasa (6º), o Pacajus (3º) e o Crato (lanterna). Muita coisa inusitada ainda pode acontecer. As dúvidas corais aumentaram, após três empates seguidos nas três últimas rodadas. Caucaia venceu e abriu distância.



Copa do Brasil



Alô, amigos! A Copa do Brasil está chegando. No dia 02 de março, em Porto Velho, Roraima, no Estádio Canarinho, o Ceará enfrentará o São Raimundo. Também no dia 02, o Icasa recebe o Tombense. No dia 03, o Ferroviário enfrentará o Nova Venécia na cidade de mesmo nome no Espírito Santo.

Competições



Com o passar dos meses as competições estão chegando. Os adiamentos acontecidos em várias disputas poderão trazer complicações. Se bem que na Copa do Brasil a eliminação acontece em forma de avalanche. Nesta primeira rodada quem empatar em casa é eliminado. Quarenta clubes cairão fora de uma só vez.