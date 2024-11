As dúvidas na reta final da Série A

A diferença entre o Botafogo e o Fortaleza , terceiro colocado, é de cinco pontos. Matematicamente, o Leão está na briga pelo título. Entretanto, nas conversas com os amigos, observo que a grande maioria está dando como certa a conquista do título pelo Botafogo.

Não apenas os números, mas a lógica também aponta o Botafogo com as melhores condições de erguer o troféu de campeão. Está com um time ajustado, elenco qualificado e ótimas condições de banco. Além disso, traz a lição do ano passado, quando perdeu o que estava ganho.