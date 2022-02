As diferenças pontuais do primeiro clássico

Fortaleza e Ceará enfrentam-se sábado. Será um clássico com característica especial. São situações bem diferentes vividas pelas duas equipes. O Fortaleza manteve o grupo e mostrou a importância da sequência de um ano para o outro. O Ceará teve de improvisar tudo na estreia diante do Sergipe porque a maior parte do grupo contraiu a Covid. Agora é saber como estão os alvinegros Luís Otávio, Messias, Pacheco, Fernando Sobral, Richardson, Lima e Vina, dentre outros. Só o clássico produzirá condições para uma avaliação consistente. Até agora o Fortaleza detém a melhor imagem dentre os 16 competidores, tendo apresentado o futebol mais qualificado e bonito de ser visto. No jargão do futebol, é comum se ouvir que clássico nivela. Faz sentido. Entretanto, às vezes, não é bem assim. Fica impossível comparar a estreia de ambos na competição. As circunstâncias foram díspares. Se o Ceará tiver de volta os jogadores fundamentais, não há dúvidas de que equilibrará. Mas, se tiver de improvisar muito devido a sequelas da Covid, aí as dificuldades para acompanhar o ritmo tricolor serão maiores. É que o Leão já se mostrou intenso e permanente conforme gosta o seu treinador.

Expectativa

É nos clássicos que os ídolos se estabelecem e fixam seus nomes na história. Assim, a verdadeira estreia de Sílvio Romero pelo Fortaleza e Zé Roberto pelo Ceará só acontecerá para valer no clássico de sábado. Se a estreia aconteceu antes de clássico, entendo que foi apenas uma espécie de cartão de apresentação. A consagração só vem mesmo no confronto entre os dois rivais.

Imagens

Os maiores ídolos do Fortaleza e do Ceará fizeram história exatamente porque brilharam nos clássicos. E houve até quem conseguiu brilhar no Fortaleza num período e no Ceará num outro período, sendo a recíproca verdadeira. Nas antigas, Gildo pelo Vozão; Croinha, pelo Fortaleza. Nos tempos mais recentes, Clodoaldo pelo Fortaleza; Sérgio Alves pelo Ceará.

Renovação

Depois da goleada (4 x 0) que a Seleção Brasileira aplicou no Paraguai, em Belo Horizonte, a imprensa do Sul/Sudeste se desmanchou em elogios aos jovens Antony, Matheus Cunha, Raphinha e Vinícius Junior. Os cronistas já perguntam a razão pela qual a renovação não acontece de forma mais significativa. Os novatos estão pedindo passagem.

Adversário