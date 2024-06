Administrar a vantagem com inteligência

O Fortaleza tem tudo para ganhar o tri do Nordeste. Abriu significativa vantagem. Além disso, dispõe de um elenco que oferece melhores opções às propostas de jogo. A vantagem é boa, quando o seu detentor não a confunde com o traiçoeiro “já ganhou”. Vantagem no futebol é para ser administrada com inteligência, ou seja, tirar dela o melhor proveito.

É lógico que o CRB terá de abrir a guarda. Além de precisar de dois gols de diferença para passagem direta e um gol de diferença para levar à decisão por pênaltis, a sua torcida, em casa, exercerá velada pressão, pelas próprias circunstâncias. O Fortaleza tem jogadores de velocidade para aproveitar os espaços.

Lembram-se do jogo com o Athletico? Em contra-ataques, Moisés teve três chances incríveis. Ficou tão envergonhado pelos gols perdidos que deixou sob lágrimas o gramado do Castelão. Teve até de ser consolado. Quero acreditar que o panorama será assim. Entretanto, as surpresas do futebol acontecem. Se o CRB largar na frente, caberá ao Fortaleza fazer o que já tradicionalmente faz: aplicar a sua postura ofensiva que tem dado ótimo retorno com Lucero, Pikachu, Kervin e Moisés. É o caminho.

História

Antes da existência da Copa do Nordeste, no atual modelo, houve o Nordestão, oficialmente chamado de Torneio Norte-Nordeste do Brasil. Era um torneio de maior abrangência porque incluía também os times do Pará e do Amazonas. O Ceará foi campeão do Nordestão de 1969 e o Fortaleza foi campeão do Nordestão de 1970.

Destaque

Não pode cair no esquecimento uma jornada tão vitoriosa, quanto a Fortaleza em 1970. Pouco se fala nesse título do Leão. Um título muito importante. Na primeira fase, o Fortaleza classificou em primeiro lugar do Grupo 1, com 10 pontos, quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

36 times

O Nordestão de 1970 envolveu times da Bahia ao Amazonas: ABC, Alecrim, América-RN, América-PE, Confiança, Itabaiana, Arapiraca, Rio Negro-AM, Botafogo-PB, Botafogo-BA, Campinense, Ceará, Central, CSA, Sergipe, CRB, Remo, Náutico, Flamengo-PI, Vitória, Ypiranga, Ferroviário, Fortaleza, Galícia, Guarany-S, MAC, Moto, Fast, Nacional, Paysandu, Piauí, River, Sampaio Corrêa, Sport, Treze e Tuna.

Decisão

Um quadrangular, em dois turnos, definiu a competição. Participaram Fortaleza, Sport, Fast de Manaus e Tuna Luso de Belém. Na rodada final, embora o Fortaleza tenha perdido para o Sport na Ilha por 2 a 1, ficou com o título de campeão no saldo de gols. O Sport foi vice-campeão. O Fast, 3º. Tuna Luso, 4º.

Campeão