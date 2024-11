A força cearense no Maracanã

O Fortaleza, matematicamente, ainda está na briga pelo título de campeão brasileiro da Série A. Para muitos, uma utopia, ou seja, um sonho irrealizável. Tudo bem. Mas está na briga, sim. Então, lute pelo seu objetivo. É claro que Botafogo e Palmeiras abriram boa distância.

O Leão já está confirmado na Copa Libertadores de 2025. Então, o foco é alcançar a melhor posição possível na Série A nacional, torcendo também por tropeços do Palmeiras e do Botafogo. Há também a preocupação com Flamengo e Internacional, que encostaram no Leão.

O Fluminense está em uma situação muito complicada. É o 16º, apenas uma posição fora da zona de rebaixamento, mas com a mesma pontuação do Criciúma (37), o primeiro da zona de maldita. Portanto, precisa ganhar do Fortaleza para aliviar as tensões.

Pela qualidade do futebol, o Fortaleza se apresenta com melhores condições para vencer. Mas vale um alerta: os times ameaçados de rebaixamento costumam complicar. Olho vivo, Leão!

Insucessos

O Fluminense vem de três rodadas sem vencer. Perdeu (2 x 10 para o Vitória no Barradão, empatou (2 x 2) com o Grêmio no Maracanã e perdeu (2 x 0) para o Internacional no Beira-Rio. A situação do técnico Mano Menezes é delicada. Se perder hoje, só Deus sabe o que vai acontecer.

Paciência

Quando um artilheiro da qualidade de Lucero passa por um jejum acentuado, não adianta cobrança. A pressão só atrapalha ainda mais. Então, o correto é deixar o atleta bem à vontade. Quando menos a torcida esperar, ele deslanchará outra vez. E tudo voltará ao normal.

Oportunidade

Em casos assim, como o de Lucero, o seu substituto passa a ter melhores oportunidades. Então, cabe ao atacante Renato Kayzer buscar seu espaço. A disputa interna é salutar e apenas benefícios traz ao clube. Não há nada mais incômodo aos artilheiros do que um jejum prolongado. Força, Lucero!

Prestígio

O treinador do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, está na lista dos melhores treinadores do Brasil na atualidade. Diante das vacilações do técnico Dorival Júnior, titular da Canarinho, já se fala que ele está na corda bamba. Não seria a hora de um argentino no comando da Seleção Brasileira?

Melhor

Pelas circunstâncias, é melhor ter Vojvoda na Canarinho do que Ancelotti ou Guardiola. Motivo simples: Vojvoda está vivendo a nossa realidade. Tem demonstrado elevada competência. Certamente, olharia com mais atenção para os valores que atuam nos times brasileiros.