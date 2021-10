100 artistas cearenses para você conhecer

Em outubro se costuma celebrar o Dia do Nordestino, data que eu, particularmente, comemoro não só nessa época, como no ano inteiro. Me sinto honrado e privilegiado por ter nascido aqui. Ainda sou daqueles que veste a camisa, compra briga e defende a cultura e seus trabalhadores até o fim.

Pois bem, é por esse motivo que essa coluna hoje traz uma pequena lista com 100 artistas cearenses. Trago essa lista a fim de desafiar os leitores dessa coluna a testar seu conhecimento e contabilizar quantos pontos (de 0 a 100) por artistas que conhecem.

1. Adamastor Pitaco

2. Adrião Sisnando

3. Ávine Vinny

4. Antônio Bandeira

5. Andréia Pires

6. Amelinha

7. Andrei Bessa

8. Altemar Di Monteiro

9. Bené Barbosa

10. Bráulio Bessa

11. Belchior

12. Clau Aniz

13. Calé Alencar

14. Cláudio Jaborandy

15. Carri Costa

16. Chico Anysio

17. Cerinha Pontes

18. Caio Castelo

19. Cláudio Ivo

20. Cacique Sotero

21. Ciro Santos

22. Cacique Pequena

23. Daniel Peixoto

24. Denis Lacerda

25. Descartes Gadelha

26. Daniella de Lavor

27. Ednardo

28. Edvaldo Batista

29. Espedito Seleiro

30. Edmilson Filho

31. Edite Dias

32. Emiliano Queiroz

33. Edceu Barboza

34. Edmar Gonçalves

35. Fernanda Quinderé

36. Fernando Lira

37. Fabiano Piúba

38. Gasparzinho Germano

39. Gyl Giffony

40. Halder Gomes

41. Florinda Bolkan

42. Fagner

43. Falcão

44. Georgina Castro

45. Gero Camilo

46. Humberto Teixeira

47. Igor Jansen

48. José Wilker

49. Jorge Pontual

50. Joca Andrade

51. José de Alencar

52. Jonas Esticado

53. João Bandeira

54. Luiza Tomé

55. Leonardo Suricate

56. Luiza Nobel

57. Lorena Nunes

58. Lucas Galvino

59. Luana Caiube

60. Klevisson Viana

61. Mona Gadelha

62. Matuê

63. Mulher Barbada

64. Marcos Lessa

65. Orlangelo Leal

66. Pingo de Fortaleza

67. Paulo Ess

68. Patrícia Dawson

69. Patativa do Assaré

70. Quintino Cunha

71. Renata Monte

72. Rodger Rogério

73. Rosemberg Cariri

74. Raimundo Cela

75. Rachel de Queiroz

76. Rossiclea

77. Raimunda Rodrigues Teixeira

78. Rogério Mesquita

79. Ricardo Guilherme

80. Valentina Sampaio

81. Samya de Lavor

82. Solange Almeida

83. Suyane Moreira

84. Sérvulo Esmeraldo

85. Tadeu Melo

86. Tiririca

87. Tarcísio do Acordeon

88. Tirulipa

89. Tom Cavalcanti

90. Wesley Safadão

91. Vicente Nery

92. Violeta Arrais

93. Verônica Valentino

94. Wolney Oliveira

95. Waldonys

96. Wilson Cirino

97. Yuri Yamamoto

98. Yasmim Shirran

99. Xico Sá

100. Zé Tarcísio

E aí, fez quantos pontos? Conhece quantos artistas da nossa terra? Essa lista é só um pequeno recorte de alguns nomes de diversas áreas da cultura do Ceará. É claro que existem outros tantos nomes importantes. Espero que vocês possam daí do outro lado da tela, aumentar essa lista ou conhecer melhor alguns dos 100 que estão nela.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.