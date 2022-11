Enel investe R$ 28 milhões e inaugura nova subestação em Pacatuba nesta quinta

O Ceará terá mais uma subestação de energia elétrica na Região Metropolitana de Fortaleza. Localizado em Pacatuba, o novo equipamento da Enel Distribuição Ceará contou com um investimento de R$ 28,6 milhões e deverá atender mais de 260 pessoas. Unidade será inaugurada nesta quinta-feira (10).

De acordo com a concessionária, o novo investimento deverá gerar "melhorias na qualidade do fornecimento de energia na região do distrito industrial, contribuindo para dar mais confiabilidade, segurança e modernização para a rede de distribuição".

A instalação elétrica do projeto foi finalizada em setembro e conta com capacidade de 50 MVA (megavoltampère), além de ter dois transformadores.

A nova unidade ainda será completamente automatizada, o que deve gerar uma diminuição no tempo do atendimento em caso de falha, contando com conceitos e tecnologias usados na Europa.

Legenda: Enel terá nova subestação em Pacatuba Foto: Divulgação

Além disso, a subestação deverá atender os municípios de Pacatuba, Maracanaú e Maranguape, estando pronta para acompanhar o crescimento da demanda energética do distrito industrial.