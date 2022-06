Ceará deve ter 1,2 mil vagas temporárias de trabalho na alta estação; veja cargos mais procurados

Com a retomada das atividades econômicas cada vez mais consolidada, o Ceará voltar a ter uma demanda maior para o mercado de trabalho durante a alta estação de julho. E segundo o Sine/IDT, a expectativa é que cerca de 1.200 vagas sejam abertas nesta modalidade durante o período em 2022.

Segundo o presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), Vladyson Viana, a previsão para este ano se aproxima do patamar registrado pelo mercado no momento pré-pandemia, confirmando sinais de recuperação econômica. Em 2019, conforme dados do IDT, foram inseridas 1.256 pessoas em cargos temporárias no meio do ano.

"O Ceará já é um destino consolidado no setor de turismo e eventos tradicionais para o período, como a Expocrato, Fortal e as festas juninas, para além das férias, são geradores de oportunidades temporárias, bem como fonte de renda para muitos pequenos empreendedores", disse Viana.

Setores com mais vagas

O setor de serviços deverá acumular o maior número de vagas abertas, com diversas ocupações. A lista inclui agente de segurança, recreador, atendente de telemarketing, garçom e cozinheiro. Mas o comércio também deve ser uma boa opção para quem procura inserção temporária em ocupações como promotor de venda.

Confira os cargos que devem ser mais ofertadas:

Agente de segurança/Segurança de eventos

Recreador

Camareira de hotel

Garçom

Cumim

Cozinheiro

Auxiliar de cozinha

Recepcionista

Porteiro

Promotor/Consultor de venda

Operador de caixa

Serviços gerais

Efetivações

O coordenador da Intermediação de Profissionais do IDT, Rubens da Cunha Rodrigues, destacou que os cargos temporários são boas oportunidades para garantir uma efetivação. Segundo ele, a postura do funcionário durante o período pode fazer a diferença na hora de mudar o regime de trabalho.

“Cerca de 20% a 25% dos colaboradores temporários conseguem ser efetivados. Logo, é preciso ter disponibilidade para aprender, proatividade, saber trabalhar em equipe e gostar de lidar com pessoas, porque grande parte dos contratantes no período de alta estação oferece atendimento ao público”, disse.

Como se inscrever

Para disputar uma das vagas, os interessados devem estar atentos às divulgações de vagas no site e nas redes sociais do IDT. Apesar das Unidades de Atendimento em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral concentrarem a maioria das oportunidades, também é esperado a abertura de vagas em outras regiões do Estado.